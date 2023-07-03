Андрей Рублёв прокомментировал стартовую победу на Уимблдоне-2023

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе в стартовом матче Уимблдона.

«Я очень рад. что смог выиграть в трех сетах. В начале было сложно, потому что тренировочные корты отличаются от игровых. Мне потребовалось время, чтобы почувствовать ритм и начать играть чище, но затем я разыгрался.

Я рад вернуться, я мало играл здесь, на Уимблдоне. То травмы, то пандемия, а потом нас забанили. Так что очень рад вернуться в Лондон и выступать на одном из лучших турниров», - приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

Напомним, россиянин со счётом 6:3, 7:5, 6:4 обыграл австралийца Макса Пёрселла.