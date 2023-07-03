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Вероника Кудерметова: рада победе, но я не показала свой лучший теннис

Россиянка вышла во второй круг Уимблдона.
03 июля 2023 17:44
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу в матче первого круга Уимблдона над представительницей Эстонии Кайей Канепи.

«Я рада, что выиграла сегодня, но я не показала лучшую игру. Кайя играла хорошо, мне сложно было поймать ритм на подаче, но в итоге мне удалось и я стала играть лучше. У меня хорошо шла подача. Неважно, что было на корте, я старалась изо всех сил.

Рада вернуться сюда. Счастлива, что играю на этом трунира. Думаю, неважно, из какой ты страны, ты здесь просто как теннисист», - приводит слова Кудерметовой пресс-служба турнира.

источник: «Советский спорт»
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