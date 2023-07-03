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Веснина считает, что Рублев смог прочувствовать ритм игры на Уимблдоне в первом круге

Андрей во втором круге сыграет с Асланом Карацевым.
03 июля 2023 19:02
автор: Александр Кожевников

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о победе Андрея Рублева в первом круге Уимблдона с австралийцем Максом Перселлом.

«Хорошая рабочая победа Андрея над достаточно неудобным соперником, который как раз является специалистом на травяных кортах. Андрей показал очень хороший ровный теннис и уверенно обыграл австралийца в трех сетах. Он втянулся в турнир. Травяное покрытие на Уимблдоне достаточно специфическое, поэтому важно почувствовать ритм игры. У Андрея получилось сделать это в первом круге. Будем надеяться, что в дальнейшем он будет играть все лучше и прибавлять от матча к матчу», - приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Во втором круге турнира Рублев сыграет с соотечевтенником Асланом Карацевым.

источник: «Спорт-Экспресс»
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