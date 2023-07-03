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Джокович вышел во второй круг Уимблдона, победив аргентинца Качина

Матч шел 2 часа 14 минут.
Джокович вышел во второй круг Уимблдона, победив аргентинца Качина
03 июля 2023 19:18
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович в первом раунде Уимблдона победил аргентинца Педро Качина со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4).

По ходу матча Джокович подал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 11.

На счету Качина десять подач навылет, три двойные и один брейк при трех возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

В следующем раунде Джокович сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном, победившим американца Брэндона Накасимо (2:6, 2:6, 6:4, 7:6, 6:3)

источник: «Советский спорт»
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