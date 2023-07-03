Джокович вышел во второй круг Уимблдона, победив аргентинца Качина

Сербский теннисист Новак Джокович в первом раунде Уимблдона победил аргентинца Педро Качина со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4).

По ходу матча Джокович подал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 11.

На счету Качина десять подач навылет, три двойные и один брейк при трех возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

В следующем раунде Джокович сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном, победившим американца Брэндона Накасимо (2:6, 2:6, 6:4, 7:6, 6:3)