Джокович одержал 29-ю победу на Уимблдоне подряд

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в первом круге Уимблдона над Педро Качина. Для него эта победа стала 29-й подряд на этом турнире.

Только три серии длились дольше. Бьорн Борг выиграл 41 матч подряд, Роджер Федерер - 40 матчей, в Пит Сампрас 31 игру.

По ходу матча Джокович подал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 11.

На счету Качина десять подач навылет, три двойные и один брейк при трех возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

В следующем раунде Джокович сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.