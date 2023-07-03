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Дарья Касаткина обыграла Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона

Спортсменки провели на корте 1 час и 9 минут.
Дарья Касаткина обыграла Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона
03 июля 2023 20:10
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг Уимблдонского турнира 2023 года.

Отметим, что на старте соревнований десятая ракетка мира одержала победу над американской теннисисткой Кэролайн Доулхайд со счетом 6:1, 6:4.

26-летняя победительница обошлась без подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

На счету 100-й ракетки мира – два эйса, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Добавим, что в следующем матче турнира серии «Большого шлема» Касаткина встретится с представительницей Великобритании Джоди Беррэдж.

источник: «Советский спорт»
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