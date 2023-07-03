Белоруску Азаренко на Уимблдоне перепутали с россиянкой — теннисистка не растерялась

Белорусскую теннисистку Викторию Азаренко на Уимблдоне перепутали с россиянкой.

После матча спортсменки первого круга с китаянкой Юань Юэ журналист спросил у Азаренко, что значит британский турнир «Большого шлема» для России, однако услышав, что Виктория не россиянка, признался, что этот вопрос был плохим.

Тем не менее спортсменка не оставила его без внимания.

«Да, это плохой вопрос, но я всё равно отвечу. Думаю, на международной арене Уимблдон, несомненно, является одним из крупнейших и знаковых теннисных событий. И так было всегда, это самый старый турнир в истории. Я не из России и не могу сказать, как относятся к нему там», — приводит ее слова пресс-служба организаторов.

Напомним, во втором круге соревнований Азаренко сыграет с Надей Подороской из Аргентины.