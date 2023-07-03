43-летняя Винус Уильямс жестко упала в первом сете матча с украинкой Свитолиной на Уимблдоне

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, 43-летняя американка Винус Уильямс получила травму в стартовом сете матча первого круга Уимблдона-2023.

Спортсменка встречается в матче первого круга с украинкой Элиной Свитолиной.

Винус поскользнулась и упала, повредив колено. После падения спортсменка не смогла сдержать крика от боли.

На момент травмы американка вела в счете - 2:0.

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После падения Уильямс продолжила матч, однако уступила в первом сете со счетом 4:6.