Касаткина дважды обращалась к врачу во время матча первого круга Уимблдона

Во время проведения матча первого круга женской сетки Уимблдона, в котором российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд (6:1, 6:4), десятой ракетке мира два раза понадобилась медицинская помощь.

Отметим, что в первом сете встречи представительница России дважды вызывала медика на корт из-за дискомфорта в районе поясницы. Доктор провел 26-летней спортсменке массаж, после чего игра возобновилась и Дарье удалось выиграть первый сет со счетом 6:1.

Добавим, что во втором круге турнира серии «Большого шлема» Касаткина проведет матч против британской теннисистки Джоди Беррэдж.