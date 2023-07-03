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Касаткина дважды обращалась к врачу во время матча первого круга Уимблдона

В прошедшей встрече россиянка одолела представительницу США Кэролайн Доулхайд.
03 июля 2023 21:01
автор: Глеб Шевяков

Во время проведения матча первого круга женской сетки Уимблдона, в котором российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд (6:1, 6:4), десятой ракетке мира два раза понадобилась медицинская помощь.

Отметим, что в первом сете встречи представительница России дважды вызывала медика на корт из-за дискомфорта в районе поясницы. Доктор провел 26-летней спортсменке массаж, после чего игра возобновилась и Дарье удалось выиграть первый сет со счетом 6:1.

Добавим, что во втором круге турнира серии «Большого шлема» Касаткина проведет матч против британской теннисистки Джоди Беррэдж.

источник: «Советский спорт»
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