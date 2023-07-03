Чемпионка СССР по теннису Дмитриева назвала фаворита в противостоянии Рублева и Карацева

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева объяснила, почему считает Андрея Рублёва фаворитом в предстоящем матче второго круга Уимблдона с Асланом Карацевым.

«Аслан не без проблем начал свой путь на Уимблдоне. Ему мешал дождь, но он всё равно справился. В матче с Андреем очень сложно выделить фаворита. Разница в рейтинге не играет никакой роли. Аслан недавно и Медведева обыгрывал, хоть и на грунте. Это будет тяжелейший матч для обоих теннисистов. Если говорить объективно, то Рублёв должен обыграть Карацева», — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

Напомним, в первом круге Рублёв в трёх сетах обыграл австралийца Макса Пёрселла, а Карацев в четырёх партиях одолел представителя Франции Люку Ван Аша.