Украинка Свитолина одержала победу над 43-летней Уильямс в первом круге Уимблдона 

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась во второй круг Уимблдона-2023.

Отметим, что в первом матче британского турнира 28-летняя спортсменка победила представительницу США Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3.

Победительница шесть раз подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету американской оппонентки – два эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Добавим, что в следующем раунде теннисных соревнований Свитолина будет противостоять победительнице пары Элисе Мертенс (Бельгия) – Виктория Грунчакова (Словакия).