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Матч россиянина Сафиуллина с Баутиста-Агутом на Уимблдоне прерван из-за темноты

Встреча теннисистов возобновится завтра, 4 июля.
03 июля 2023 23:24
автор: Глеб Шевяков

Ряд теннисных матчей первого круга Уимблдонского турнира-2023 были приостановлены в связи с наступлением темноты.

Отметим, что, таким образом, российский теннисист Роман Сафиуллин не смог продолжить игру против представителя Испании Роберто Баутиста-Агута. Встреча закончилась при счёте 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4) в пользу испанца. К этому моменту спортсмены провели на корте 2 часа и 47 минут.

Сообщается, что все прерванные матчи турнира серии «Большого шлема» продолжатся во вторник, 4 июля. Организаторы соревнований определят время игр позже.

источник: «Советский спорт»
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