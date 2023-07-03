Матч россиянина Сафиуллина с Баутиста-Агутом на Уимблдоне прерван из-за темноты

Ряд теннисных матчей первого круга Уимблдонского турнира-2023 были приостановлены в связи с наступлением темноты.

Отметим, что, таким образом, российский теннисист Роман Сафиуллин не смог продолжить игру против представителя Испании Роберто Баутиста-Агута. Встреча закончилась при счёте 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4) в пользу испанца. К этому моменту спортсмены провели на корте 2 часа и 47 минут.

Сообщается, что все прерванные матчи турнира серии «Большого шлема» продолжатся во вторник, 4 июля. Организаторы соревнований определят время игр позже.