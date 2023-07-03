Винус Уильямс прокомментировала своё поражение на старте Уимблдона-2023

Американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о своём поражении от представительницы Украины Элины Свитолиной в матче первого круга Уимблдона 2023 года.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 4:6, 3:6 в пользу 76-й ракетки мира.

«Трава по своей природе будет скользкой. В какой-то момент ты упадёшь. Мне просто не повезло. Я отлично начала матч. Я буквально убивала траву, а потом она убила меня. Чувствовала, что нахожусь в отличной форме, подходя к этому турниру, и в отличной форме в матче. На данный момент всё это очень потрясает. Но это спорт», – заявила американка на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что за свою карьеру Вильямс пять раз становилась победительницей Уимблдонского турнира, а также дважды выигрывала Открытый чемпионат США в одиночном разряде.

В следующем круге Уимблдона Свитолина встретится с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.