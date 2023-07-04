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Гендиректор Уимблдона назвала решение о допуске россиян трудным, но правильным

В ответ на допуск ATP уменьшила в два раза штраф организаторов.
04 июля 2023 12:26
автор: Александр Евграфов

Генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Салли Болтон назвала решение о допуске россиян трудным, но правильным, сообщает Daily Echo.

«Это было трудное решение. Но мы считаем его правильным. Все эти спортсмены выступают как нейтральные, все они подписали декларацию. Всё прошло гладко», — цитирует Болтон Daily Echo.

В минувшем году Ассоциация теннисистов-профессионалов оштрафовала Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) на один миллион за отстранение российских и белорусских атлетов. При этом ATP пригрозила исключением турниров из тура, если теннисисты не будут допущены в 2023 году.

В марте россиянам было разрешено выступать в турнирах на территории Великобритании в нейтральном статусе, но спортсмены должны подписать декларацию нейтральности. В конце июня ATP в два раза уменьшила штраф LTA.

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