Гендиректор Уимблдона назвала решение о допуске россиян трудным, но правильным

Генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Салли Болтон назвала решение о допуске россиян трудным, но правильным, сообщает Daily Echo.

«Это было трудное решение. Но мы считаем его правильным. Все эти спортсмены выступают как нейтральные, все они подписали декларацию. Всё прошло гладко», — цитирует Болтон Daily Echo.

В минувшем году Ассоциация теннисистов-профессионалов оштрафовала Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) на один миллион за отстранение российских и белорусских атлетов. При этом ATP пригрозила исключением турниров из тура, если теннисисты не будут допущены в 2023 году.

В марте россиянам было разрешено выступать в турнирах на территории Великобритании в нейтральном статусе, но спортсмены должны подписать декларацию нейтральности. В конце июня ATP в два раза уменьшила штраф LTA.