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Матчи первого круга Уимблдона приостановлены из-за дождя

Встречи трех российских участниц были прерваны на втором сете.
Матчи первого круга Уимблдона приостановлены из-за дождя
04 июля 2023 14:28
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Матчи первого круга Уимблдона-2023 были прерваны из-за дождя. В частности, были остановлены игры трех российских теннисисток.

Екатерина Александрова выиграла первый сет в матче с Эммой Наваро и ведет во втором со счетом 5:2, Анастасия Потапова играет с представительницей Швейцарии Селин Наэф. Потапова выиграла первый сет со счетом 6:3, во втором сете ничья 3:3.

Маргарита Бетова уступила в первом сете словенской теннисистке Кайи Юван 0:6 и проигрывает во втором сете 3:4.

Уимблдонский турнир, третий турнир Большого шлема в сезоне продлится до 16 июля.

источник: «Советский спорт»
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