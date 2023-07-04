Матчи первого круга Уимблдона приостановлены из-за дождя

Матчи первого круга Уимблдона-2023 были прерваны из-за дождя. В частности, были остановлены игры трех российских теннисисток.

Екатерина Александрова выиграла первый сет в матче с Эммой Наваро и ведет во втором со счетом 5:2, Анастасия Потапова играет с представительницей Швейцарии Селин Наэф. Потапова выиграла первый сет со счетом 6:3, во втором сете ничья 3:3.

Маргарита Бетова уступила в первом сете словенской теннисистке Кайи Юван 0:6 и проигрывает во втором сете 3:4.

Уимблдонский турнир, третий турнир Большого шлема в сезоне продлится до 16 июля.