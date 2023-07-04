Бывшая первая ракетка мира Барти стала мамой

Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти объявила о рождении сына, разместив публикацию в социальных сетях.

«Наш прекрасный мальчик. Добро пожаловать в этот мир, Хейден», — говорится в сообщении теннисистки, которая вышла замуж за австралийского профессионального игрока в гольф Гарри Киссика.

Барти является победительницей 15 турниров Женской теннисной ассоциации, в том числе и трёх турниров «Большого шлема»: Открытых чемпионатов Австралии (2022) и Франции (2019), а также Уимблдоне (2021).

В парном разряде она становилась лучшей на Открытом чемпионате США (2018), а на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и Уимблдоне доходила до финала.

В марте 2022 года Барти объявила о завершении профессиональной карьеры.