Бывшая первая ракетка мира Барти стала мамой

Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти объявила о рождении сына, разместив публикацию в социальных сетях.
«Наш прекрасный мальчик. Добро пожаловать в этот мир, Хейден», — говорится в сообщении теннисистки, которая вышла замуж за австралийского профессионального игрока в гольф Гарри Киссика.
Барти является победительницей 15 турниров Женской теннисной ассоциации, в том числе и трёх турниров «Большого шлема»: Открытых чемпионатов Австралии (2022) и Франции (2019), а также Уимблдоне (2021).
В парном разряде она становилась лучшей на Открытом чемпионате США (2018), а на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и Уимблдоне доходила до финала.
В марте 2022 года Барти объявила о завершении профессиональной карьеры.
источник: «Советский спорт»