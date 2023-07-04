Рыбакина одержала волевую победу над Роджерс в первом круге Уимблдона

Третья ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, в первом круге Уимблдона победила американку Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

По ходу матча Рыбакина сделала 12 эйсов, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка, имея девять возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

Роджерс реализовала единственный брейк-поинт, также она два раза подала на вылет и допустила четыре двойные.

Во втором круге Рыбакина может сыграть с француженкой Ализе Корне, если она пройдет японку Нао Хибино.