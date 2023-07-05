ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Чесноков заявил, что Кудерметова может далеко зайти на Уимблдоне

Легенда российского тенниса о шансах Кудерметовой.
05 июля 2023 14:19
автор: Виталий Овсянников

57-летний экс-теннисит Андрей Чесноков, поделился ожиданиями от выступления российской теннисистки Вероники Кудерметовой в текущем розыгрыше Уимблдона.

Напомним, что в матче первого круга Уимблдона 12-я ракетка мира одержала победу над эстонской теннисисткой Кайей Канепи со счетом 7:6, 6:4.

«Кудерметова отлично стартовала, одержав неплохую победу. Она умеет хорошо играть на траве. В 2021 году она вместе с Леной Весниной в паре доходила до финала. Она может хорошо подавать и выигрывать розыгрыши в два-три удара, что на траве очень полезно, поэтому она вполне может далеко зайти на Уимблдоне», — заявил Чесноков в интервью ТАСС.

Напомним, что в 1995 году в составе сборной России Андрей Чесноков доходил до финала Кубка Дэвиса.

В 1989 году он выходил в полуфинал «Роллан Гаррос». На Уимблдоне Чесноков ни разу не пробивался дальше первого круга.

источник: ТАСС
Отец Иги Свёнтек рассказал польским болельщикам, как вести себя по отношению к россиянам
Томаш Свёнтек является организатором турнира WTA в Варшаве.
05.07.2023 09:11
Теннис
автор: Максим Скороходов
Энди Маррей вышел во второй круг Уимблдона, разгромив британца Пенистона
Матч без учёта пауз на дождь и закрытие крыши длился 2 часа 3 минуты.
04.07.2023 19:58
Теннис
автор: Максим Скороходов
Рыбакина одержала волевую победу над Роджерс в первом круге Уимблдона
Рыбакина одержала волевую победу над Роджерс в первом круге Уимблдона
Матч без учёта пауз длился 1 час 45 минут.
04.07.2023 17:34
Теннис
автор: Максим Скороходов
Алькарас вышел во второй круг Уимблдона, победив француза Шарди
Алькарас вышел во второй круг Уимблдона, победив француза Шарди
Матч шёл 1 час 55 минут и завершился под закрытой крышей.
04.07.2023 17:03
Теннис
автор: Максим Скороходов
Бывшая первая ракетка мира Барти стала мамой
Бывшая первая ракетка мира Барти стала мамой
У теннисистки родился сын.
04.07.2023 15:11
Теннис
автор: Александр Евграфов
Матчи первого круга Уимблдона приостановлены из-за дождя
Матчи первого круга Уимблдона приостановлены из-за дождя
Встречи трёх российских участниц были прерваны на втором сете.
04.07.2023 14:28
Теннис
автор: Александр Евграфов
Гендиректор Уимблдона назвала решение о допуске россиян трудным, но правильным
В ответ на допуск ATP уменьшила в два раза штраф организаторов.
04.07.2023 12:26
Теннис
автор: Александр Евграфов
Джокович признался, что нервничал перед матчем с Педро Качином
Встреча завершилась победой Новака в трёх сетах.
03.07.2023 23:55
Теннис
автор: Александр Кожевников
Винус Уильямс прокомментировала своё поражение на старте Уимблдона-2023
В понедельник, 3 июля, 43-летняя спортсменка уступила украинке Элине Свитолиной.
03.07.2023 23:40
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.