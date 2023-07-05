Чесноков заявил, что Кудерметова может далеко зайти на Уимблдоне

57-летний экс-теннисит Андрей Чесноков, поделился ожиданиями от выступления российской теннисистки Вероники Кудерметовой в текущем розыгрыше Уимблдона.

Напомним, что в матче первого круга Уимблдона 12-я ракетка мира одержала победу над эстонской теннисисткой Кайей Канепи со счетом 7:6, 6:4.

«Кудерметова отлично стартовала, одержав неплохую победу. Она умеет хорошо играть на траве. В 2021 году она вместе с Леной Весниной в паре доходила до финала. Она может хорошо подавать и выигрывать розыгрыши в два-три удара, что на траве очень полезно, поэтому она вполне может далеко зайти на Уимблдоне», — заявил Чесноков в интервью ТАСС.

Напомним, что в 1995 году в составе сборной России Андрей Чесноков доходил до финала Кубка Дэвиса.

В 1989 году он выходил в полуфинал «Роллан Гаррос». На Уимблдоне Чесноков ни разу не пробивался дальше первого круга.