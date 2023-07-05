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Экоактивисты сорвали матч Уимблдонского турнира

Им удалось сделать это, несмотря на принятые меры безопасности.
05 июля 2023 16:51
автор: Александр Евграфов

Активистам экологического движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений, удалось сорвать матч первого круга на Уимблдонском турнире.

Инцидент произошёл на корте №18, где играли болгарин Григор Димитров и представитель Японии Со Симабукуро. 68-летняя Дебора Уайлд и 66-летний Симон Милнер-Эдвардс выбежали на корт, рассыпали золотое конфетти и частицы пазла с изображением центрального корта Уимблдона, которые, вероятно, были куплены на самом турнире.

Матч был приостановлен, но, пока очищали корт, пошёл дождь, и игра была отложена ещё на более долгий срок.

Движение Just Stop Oil прославилось тем, что его активисты срывают различные спортивные соревнования. В частности, был сорван матч чемпионата мира по снукеру, также проходившего в Англии: тогда активисты рассыпали по столу порошковую краску оранжевого цвета.

Ранее устроители Уимблдонского турнира обещали, что предпримут все меры по недопущению срыва соревнований.

источник: inews
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