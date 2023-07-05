Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2023

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в третий круг Уимблдонского турнира 2023 года.

Отметим, что в среду, 5 июля, 26-летняя спортсменка обыграла представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж со счётом 6:0, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час и 2 минуты.

Победительница сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

На счету британки – шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Добавим, что в третьем матче турнира серии «Большого шлема» Касаткина встретится с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Надя Подороска (Аргентина).