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Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2023

Во втором раунде турнира россиянка одолела представительницу Великобритании Джоди Беррэдж, проиграв за матч лишь два гейма.
Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2023
05 июля 2023 17:05
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в третий круг Уимблдонского турнира 2023 года.

Отметим, что в среду, 5 июля, 26-летняя спортсменка обыграла представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж со счётом 6:0, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час и 2 минуты.

Победительница сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

На счету британки – шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Добавим, что в третьем матче турнира серии «Большого шлема» Касаткина встретится с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Надя Подороска (Аргентина).

источник: «Советский спорт»
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