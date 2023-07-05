Экоактивисты задержаны полицией за попытку сорвать матч Уимблдона

Активисты экологического движения Just Stop Oil оказались под стражей полиции после инцидента во время проведения матча первого круга Уимблдона между болгарским теннисистом Григором Димитровым и представителем Японии Со Симабукуро. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Как утверждает источник, местные полицейские арестовали 68-летнюю Дебору Уайлд и 66-летнего Симона Милнер-Эдвардса за незаконное проникновение на территорию соревнований, а также за нанесение преступного ущерба.

Напомним, что во время матча пожилая пара людей выбежала на корт и рассыпала золотое конфетти, из-за чего встреча Димитрова и Симабукуро была приостановлена на уборку. После того, как теннисное покрытие было очищено, начался дождь, из-за которого игра была отложена еще на более длительный срок.