Медведев обыграл Фери и вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона, обыграв хозяина соревнований Артура Фери.

Встреча продолжалась два часа и четыре минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:4, 6:3 в пользу россиянина, который семь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

В следующей стадии соперником Медведева станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция) - Александр Шевченко (Россия).