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Медведев обыграл Фери и вышел во второй круг Уимблдона

Россиянин не испытал особых проблем, уложившись в три сета.
Медведев обыграл Фери и вышел во второй круг Уимблдона
05 июля 2023 18:10
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона, обыграв хозяина соревнований Артура Фери.

Встреча продолжалась два часа и четыре минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:4, 6:3 в пользу россиянина, который семь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

В следующей стадии соперником Медведева станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция) - Александр Шевченко (Россия).

источник: «Советский спорт»
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