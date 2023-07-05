Медведев прокомментировал свой выход во второй круг Уимблдона 

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча первого круга Уимблдонского турнира-2023, в котором он одержал победу над представителем Великобритании Артуром Фери.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4, 6:3 в пользу 27-летнего россиянина.

«Было довольно нервно. Я не играл тут два года. Вчера мы на корт так и не вышли, это был суетное время для всех. Наверное, это мой любимый корт. Очень рад возвращению. Спасибо всем за теплый прием – несмотря на то что я играл против британца. Надеюсь как можно дольше задержаться здесь», — заявил Медведев в интервью после матча.

Добавим, что во втором круге турнира серии «Большого шлема» Медведев проведет матч против победителя встречи Адриан Маннарино (Франция) - Александр Шевченко (Россия).