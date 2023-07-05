Первая ракетка мира Свентек пробилась в третий круг Уимблдона

Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу над представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо в матче второго круга Уимблдонского турнира-2023.

Отметим, что встреча продлилась 1 час и 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу первой ракетки мира.

22-летняя победительница обошлась без подач навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

На счету испанки – четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Добавим, что в следующем круге соревнований серии «Большого шлема» Свентек сыграет против победительницы пары Диана Парри (Франция) — Петра Мартич (Хорватия).