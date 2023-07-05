Экоактивисты сорвали второй матч на Уимблдонском турнире за день

Активистам экологического движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений, удалось помешать второму матчу за день на Уимблдонском турнире.

Инцидент произошел на том же 18-м корте, где ранее два экоактивиста помешали матчу между болгариным Григор Димитров и представителем Японии Со Симабукуро.

Вторая акция была проведена во время матча первого круга Кэти Бултер из Великобритании и австралийки Дарьи Сэвилл. Сценарий акции был таким же, как и предыдущей: на корте были разбросаны оранжевые конфетти и части паззла. Активист был задержан.

После очистки газона игра была возобновлена.