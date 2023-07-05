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Экоактивисты сорвали второй матч на Уимблдонском турнире за день

Инцидент произошел на том же корте №18, где ранее два экоактивиста устроили акцию.
05 июля 2023 19:17
автор: Александр Евграфов

Активистам экологического движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений, удалось помешать второму матчу за день на Уимблдонском турнире.

Инцидент произошел на том же 18-м корте, где ранее два экоактивиста помешали матчу между болгариным Григор Димитров и представителем Японии Со Симабукуро.

Вторая акция была проведена во время матча первого круга Кэти Бултер из Великобритании и австралийки Дарьи Сэвилл. Сценарий акции был таким же, как и предыдущей: на корте были разбросаны оранжевые конфетти и части паззла. Активист был задержан.

После очистки газона игра была возобновлена.

источник: «Советский спорт»
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