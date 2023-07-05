Сафиуллин вышел во второй круг Уимблдона, одолев Баутисту-Агута

В матче первого круга Уимблдона Роман Сафиуллин в пяти сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута и вышел в следующий раунд соревнований.

Встреча, прерванная накануне во время третьего сета из-за дождя, продолжалась в общей сложности четыре часа и восемь минут и завершилась со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 в пользу россиянина, который 17 раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 13.

На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейка из девяти.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с французом Корентеном Муте.