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Россиянка Потапова победила Наф и пробилась во второй круг Уимблдона-2023

Спортсменки провели на корте 1 час и 15 минут.
05 июля 2023 19:41
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Анастасия Потапова оказалась сильнее представительницы Швейцарии Селины Наф в матче первого круга Уимблдонского турнира 2023 года.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 23-й ракетки мира.

23-летняя Анастасия ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13.

На счету швейцарской оппонентки – один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трех.

Добавим, что на стадии второго круга Уимблдона Потапова проведет матч против словенской теннисистки Кайи Йуван.

источник: «Советский спорт»
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