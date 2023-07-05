Анна Дмитриева прокомментировала победу Медведева в первом круге Уимблдона

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе российского теннисиста Даниила Медведева в матче первого круга Уимблдона.

«У Медведева было очень много брака и ошибок. Он сам всё знает. Как только выигрывал подачу, сразу начинал небрежничать на своей. Вместо того, чтобы увеличивать преимущество, подводил всё к равновесию.

Для первого матча совсем неплохо, потому что он очень достойно себя вёл. Приятно, что зрители за него болели: поддерживали за соперника, но при этом и хорошо реагировали на Даниила», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Во втором круге турнира серии «Большого шлема» Медведев проведет матч против победителя встречи Адриан Маннарино (Франция) - Александр Шевченко (Россия).