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Касаткина сравнила жизнь с американскими горками

Дарья вышла в следующий раунд Уимблдона.
05 июля 2023 20:38
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о том, как для нее складывался сезон-2023 в теннисе.

«Жизнь - это американские горки. Надо принять это и пытаться играть по этим правилам. В этом году у меня были трудные моменты на корте и за его пределами. Мне кажется, в этом смысле я стала более спокойной, очень рада находиться на корте, рада находиться вне корта. А это же две самые важные вещи», - приводит слова Касаткиной официальный сайт Уимблдона.

5 июля 26-летняя спортсменка обыграла представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж со счётом 6:0, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час и 2 минуты.

В третьем круге турнира серии «Большого шлема» Касаткина встретится с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Надя Подороска (Аргентина).

источник: «Советский спорт»
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