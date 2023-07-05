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Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Томпсона 

Теннисный матч продлился 2 часа и 29 минут. 
Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Томпсона 
05 июля 2023 21:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Австралии Джорданом Томпсоном в матче второго круга Уимблдона-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу второй ракетки мира.

Серб восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

На счету австралийского спортсмена – 21 эйс и две двойные ошибки.

Добавим, что в следующем круге британского турнира Джокович сыграет с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Стэн Вавринка (Швейцария), который состоится завтра, 6 июля.

источник: «Советский спорт»
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