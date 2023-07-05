Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Томпсона 

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Австралии Джорданом Томпсоном в матче второго круга Уимблдона-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу второй ракетки мира.

Серб восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

На счету австралийского спортсмена – 21 эйс и две двойные ошибки.

Добавим, что в следующем круге британского турнира Джокович сыграет с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Стэн Вавринка (Швейцария), который состоится завтра, 6 июля.