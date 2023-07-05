Касаткина высказалась о турнирах WTA в Саудовской Аравии: сегодня все решают деньги

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась своими мыслями о проведении турниров WTA в Саудовской Аравии.

«Много проблем, связанных с этой страной. Если честно, об этом тяжело говорить. Мужчинам проще, потому что они там себя хорошо чувствуют. Мы же чувствуем там себя по-другому.

В современном мире деньги решают все. К сожалению, все в руках более важных людей. Сегодня всё решают деньги», - приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Напомним, сегодня Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, обыграв представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж со счётом 6:0, 6:2.

В третьем матче турнира серии «Большого шлема» Дарья встретится с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Надя Подороска (Аргентина).