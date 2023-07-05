Веснина прокомментировала выход Медведева во второй круг Уимблдона

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о победе российского теннисиста Даниила Медведева в матче первого круга Уимблдона.

«Сейчас у Даниила все зависит от психологического настроя, поймает ли он ритм. Покрытие, может, не его самое любимое. Но оно, вполне возможно, станет таким. Потому что Даниил прогрессирует, учится играть на траве. Он сегодня действовал очень уверенно.

В следующим раунде все зависит от его настроя, а не от соперника», - приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Во втором круге турнира серии «Большого шлема» Медведев проведет матч против Адриана Маннарино (Франция).