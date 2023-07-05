16-летняя Мирра Андреева победила Сю Ван и пробилась во второй круг Уимблдона 

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона-2023.

Отметим, что на старте британского турнира 102-я ракетка мира обыграла представительницу Китая Сю Ван со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

16-летняя победительница четыре раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

На счету 65-й ракетки мира – семь эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из десяти.

Добавим, что в следующем круге Уимблдона Мирра сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковы.