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16-летняя Мирра Андреева победила Сю Ван и пробилась во второй круг Уимблдона 

Россиянка одолела китайскую теннисистку за 2 часа и 26 минут. 
16-летняя Мирра Андреева победила Сю Ван и пробилась во второй круг Уимблдона 
05 июля 2023 22:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона-2023.

Отметим, что на старте британского турнира 102-я ракетка мира обыграла представительницу Китая Сю Ван со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

16-летняя победительница четыре раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

На счету 65-й ракетки мира – семь эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из десяти.

Добавим, что в следующем круге Уимблдона Мирра сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковы.

источник: «Советский спорт»
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