Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона-2023, одержав победу над Викмайер 

Российская теннисистка Анна Блинкова одолела представительницу Бельгии Янину Викмайер на старте Уимблдонского турнира 2023 года.

Отметим, что матч первого круга соревнований закончился со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу 40-й ракетки мира.

24-летняя Анна четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 12.

На счету 33-летней бельгийки – три эйса, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Добавим, что в следующем круге турнира Блинкова сыграет против победительницы матча Ребекка Марино (Канада) – Ирина Бегу (Румыния).