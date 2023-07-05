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Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона-2023, одержав победу над Викмайер 

Продолжительность теннисного матча составила 1 час и 47 минут.
05 июля 2023 22:44
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Анна Блинкова одолела представительницу Бельгии Янину Викмайер на старте Уимблдонского турнира 2023 года.

Отметим, что матч первого круга соревнований закончился со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу 40-й ракетки мира.

24-летняя Анна четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 12.

На счету 33-летней бельгийки – три эйса, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Добавим, что в следующем круге турнира Блинкова сыграет против победительницы матча Ребекка Марино (Канада) – Ирина Бегу (Румыния).

источник: «Советский спорт»
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