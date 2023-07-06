Федерер высказался о желании Джоковича побить его рекорд по количеству титулов на Уимблдоне

Восьмикратный победитель Уимблдона Роджер Федерер высказался о желании Новака Джоковича побить его достижение по количеству титулов на этом турнире.

«Я искренне надеюсь, что он сделает это, потому что я думаю, что все, что он делает, вносит свой вклад в историю тенниса. Это выходит за рамки просто разговоров о теннисе, это касается мирового спорта, как, например, когда он выиграл в Париже свой 23-й турнир Большого шлема. Это невероятно, отличные новости и это хорошо для игры. Я думаю, что он большой фаворит, и я не удивлюсь, если он снова выиграет Уимблдон», - цитирует Федерера CNN Sports.

Напомним, серб уверенно преодолел барьер первого круга, в котором одолел аргентинца Педро Качина.

В следующем раунде соревнований ему будет противостоять австралиец Джордан Томпсон.