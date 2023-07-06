ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дженсон Бруксби временно отстранен за нарушение антидопинговых правил

Бывшая 33-я ракета мира пропускал тесты на допинг.
06 июля 2023 12:11
автор: Виталий Овсянников

Американский теннисист Дженсон Бруксби, ранее занимавший в рейтинге ATP 33-е место, временно отстранен от международных соревнований.

Об этом сообщает издание Associated Press.

22-летний игрок нарушил антидопинговые правила, пропустив сразу три допинг-теста за последний год. Дженсон Бруксби получил обвинение от Органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), который временно отстранил спортсмена.

Американский теннисист принял данное наказание, но в ближайшее время намерен обжаловать решение ITIA. Также он заявил, что никогда не использовал запрещенные вещества и никогда не проваливал тесты на допинг.

Адвокат теннисиста добавил, что регулярно сообщать о своем местонахождении для проверки на допинг – это неправильное требование для игроков в теннис, так как они постоянно находятся в перелетах из одного города в другой.

источник: Associated Press
Федерер высказался о желании Джоковича побить его рекорд по количеству титулов на Уимблдоне
Серб идет к своей восьмой победе на турнире.
06.07.2023 10:40
Теннис
автор: Александр Шульгин
Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона-2023, одержав победу над Викмайер 
Продолжительность теннисного матча составила 1 час и 47 минут.
05.07.2023 22:44
Теннис
автор: Глеб Шевяков
16-летняя Мирра Андреева победила Сю Ван и пробилась во второй круг Уимблдона 
16-летняя Мирра Андреева победила Сю Ван и пробилась во второй круг Уимблдона 
Россиянка одолела китайскую теннисистку за 2 часа и 26 минут. 
05.07.2023 22:16
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Веснина прокомментировала выход Медведева во второй круг Уимблдона
Медведев сыграет с французом Маннарино.
05.07.2023 22:08
Теннис
автор: Александр Кожевников
Касаткина высказалась о турнирах WTA в Саудовской Аравии: сегодня всё решают деньги
Спортсменка не чувствует себя комфортно на Ближнем Востоке.
05.07.2023 22:00
Теннис
автор: Александр Шульгин
Александр Шевченко проиграл в первом круге Уимблдона
Россиянин уступил французу Адриану Маннарино.
05.07.2023 21:57
Теннис
автор: Александр Кожевников
Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Томпсона 
Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Томпсона 
Теннисный матч продлился 2 часа и 29 минут. 
05.07.2023 21:37
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Касаткина сравнила жизнь с американскими горками
Дарья вышла в следующий раунд Уимблдона.
05.07.2023 20:38
Теннис
автор: Александр Кожевников
Анна Дмитриева прокомментировала победу Медведева в первом круге Уимблдона
Даниил вышел в следующий раунд турнира.
05.07.2023 19:53
Теннис
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.