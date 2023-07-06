Дженсон Бруксби временно отстранен за нарушение антидопинговых правил

Американский теннисист Дженсон Бруксби, ранее занимавший в рейтинге ATP 33-е место, временно отстранен от международных соревнований.

Об этом сообщает издание Associated Press.

22-летний игрок нарушил антидопинговые правила, пропустив сразу три допинг-теста за последний год. Дженсон Бруксби получил обвинение от Органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), который временно отстранил спортсмена.

Американский теннисист принял данное наказание, но в ближайшее время намерен обжаловать решение ITIA. Также он заявил, что никогда не использовал запрещенные вещества и никогда не проваливал тесты на допинг.

Адвокат теннисиста добавил, что регулярно сообщать о своем местонахождении для проверки на допинг – это неправильное требование для игроков в теннис, так как они постоянно находятся в перелетах из одного города в другой.