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Мухова — о «Большой тройке» WTA: рада, что могу соперничать с ними

Финалистка «Ролан Гаррос» желает повторить свой успех на Уимблдоне.
06 июля 2023 14:38
автор: Виталий Овсянников

26-летняя чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая в рейтинге WTA 16-е место, прокомментировала многочисленные разговоры о «Большой тройке» женского тенниса.

Напомним, в неё входят Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

«Они входят в тройку лидеров даже в рейтинге, так что они этого заслуживают. Я на самом деле не слежу за этими разговорами. Очевидно, что я не вхожу в этот список, так как 16-я в рейтинге. Но я рада, что могу бросить вызов каждой из них и могу быть для них хорошей соперницей», — цитирует Мухову Eurosport.

Напомним, в первом круге Уимблдона Каролина Мухова сыграет против Юле Нимайер из Германии.

источник: Eurosport.co.uk
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