Свитолина одержала победу над Мертенс и вышла в третий круг Уимблдона

Подошёл к концу матч второго круга Уимблдона, в котором украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла против представительницы Бельгии Элисе Мертенс.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 1:6, 6:1 в пользу 76-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.

В прошедшей игре Свитолина выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта. У её соперницы четыре подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейка.

В третьем круге Уимблдона Элина Свитолина сыграет против американской теннисистки Софии Кенин.