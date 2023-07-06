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Бублик вышел в третий круг Уимблдона, одержав победу над Вулфом

Уверенная победа казахстанского теннисиста.
06 июля 2023 15:26
автор: Виталий Овсянников

Подошел к концу матч второго круга Уимблдона, в котором казахстанский теннисист Александр Бублик сыграл против представителя США Джеффри-Джона Вулфа.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:0 в пользу 26-й ракетки мира. Спортсмены провели на корте 1 час и 46 минут.

В прошедшей игре Бублик выполнил 11 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов. У его соперника четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк.

В третьем круге Уимблдона Александр Бублик сыграет против победителя встречи Максимильян Мартерер (Германия) — Майкл Ммо (США).

источник: «Советский спорт»
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