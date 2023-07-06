16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона

Подошёл к концу матч второго круга Уимблдона, в котором российская теннисистка Мирра Андреева сыграла против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:0 в пользу 102-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 55 минут. После окончания четвертого гейма второго сета 11-я ракетка мира отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левой ноги.

В прошедшей игре Андреева выполнила четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта. У её соперницы три подачи навылет, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.

В третьем круге Уимблдона 16-летняя Мирра Андреева сыграет против победительницы матча Анастасия Потапова (Россия) — Кайя Йуван (Словения).