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Вероника Кудерметова проиграла Вондроушовой во втором круге Уимблдона

Вторая ракетка России покидает турнир.
Вероника Кудерметова проиграла Вондроушовой во втором круге Уимблдона
06 июля 2023 16:47
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу матч второго круга Уимблдона, в котором российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграла против представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 42-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.

В прошедшей игре Кудерметова выполнила два эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт. У её соперницы две подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейка.

В третьем круге Уимблдона Маркета Вондроушова сыграет против победительницы матча Слоан Стивенс (США) - Донна Векич (Хорватия).

источник: «Советский спорт»
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