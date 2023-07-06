Вероника Кудерметова проиграла Вондроушовой во втором круге Уимблдона

Подошёл к концу матч второго круга Уимблдона, в котором российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграла против представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 42-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.

В прошедшей игре Кудерметова выполнила два эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт. У её соперницы две подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейка.

В третьем круге Уимблдона Маркета Вондроушова сыграет против победительницы матча Слоан Стивенс (США) - Донна Векич (Хорватия).