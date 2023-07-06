Андрей Рублев обыграл Аслана Карацева и вышел в третий круг Уимблдона

Завершился матч второго круга Уимблдона, в котором встретились два российских теннисиста: Андрей Рублев (7-я ракетка мира) и Аслан Карацев (50-я ракетка мира).

Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Андрея Рублева. Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.

В прошедшей игре Рублев выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов. У его соперника восемь подач навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейка.

В третьем круге Уимблдона Андрей Рублев сыграет против победителя матча Томас Барриос (Чили) – Давид Гоффен (Бельгия).