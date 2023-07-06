ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Рублев обыграл Аслана Карацева и вышел в третий круг Уимблдона

Вторая ракетка России проходит дальше по сетке турнира.
Андрей Рублев обыграл Аслана Карацева и вышел в третий круг Уимблдона
06 июля 2023 17:45
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Завершился матч второго круга Уимблдона, в котором встретились два российских теннисиста: Андрей Рублев (7-я ракетка мира) и Аслан Карацев (50-я ракетка мира).

Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Андрея Рублева. Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.

В прошедшей игре Рублев выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов. У его соперника восемь подач навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейка.

В третьем круге Уимблдона Андрей Рублев сыграет против победителя матча Томас Барриос (Чили) – Давид Гоффен (Бельгия).

источник: «Советский спорт»
Вероника Кудерметова проиграла Вондроушовой во втором круге Уимблдона
Вероника Кудерметова проиграла Вондроушовой во втором круге Уимблдона
Вторая ракетка России покидает турнир.
06.07.2023 16:47
Теннис
автор: Виталий Овсянников
16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона
16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона
Юная спортсменка сотворила сенсацию.
06.07.2023 16:16
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Бублик вышел в третий круг Уимблдона, одержав победу над Вулфом
Уверенная победа казахстанского теннисиста.
06.07.2023 15:26
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Свитолина одержала победу над Мертенс и вышла в третий круг Уимблдона
Экс третья ракетка мира вышла в третий круг Уимблдона.
06.07.2023 15:01
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Мухова — о «Большой тройке» WTA: рада, что могу соперничать с ними
Финалистка «Ролан Гаррос» желает повторить свой успех на Уимблдоне.
06.07.2023 14:38
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Дженсон Бруксби временно отстранён за нарушение антидопинговых правил
Бывшая 33-я ракетка мира пропускал тесты на допинг.
06.07.2023 12:11
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Федерер высказался о желании Джоковича побить его рекорд по количеству титулов на Уимблдоне
Серб идет к своей восьмой победе на турнире.
06.07.2023 10:40
Теннис
автор: Александр Шульгин
Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона-2023, одержав победу над Викмайер 
Продолжительность теннисного матча составила 1 час и 47 минут.
05.07.2023 22:44
Теннис
автор: Глеб Шевяков
16-летняя Мирра Андреева победила Сю Ван и пробилась во второй круг Уимблдона 
16-летняя Мирра Андреева победила Сю Ван и пробилась во второй круг Уимблдона 
Россиянка одолела китайскую теннисистку за 2 часа и 26 минут. 
05.07.2023 22:16
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.