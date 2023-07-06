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Мирра Андреева стала третьим самым молодым квалифайером, дошедшим до третьего круга Уимблдона

Ей всего 16 лет и 68 дней.
06 июля 2023 18:22
автор: Виталий Овсянников

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 4:0 и вышла в третий круг Уимблдона.

Таким образом, в возрасте 16 лет и 68 дней ей удалось стать третьей самой юной участницей квалификации, которой удалось выйти в третий круг Уимблдона.

Ранее такого же успеха добивалась бельгийская теннисистка Ким Кляйстерс, пробившаяся в третий круг Уимблдона-1999 в возрасте 16 лет и 13 дней. Более того, ей удалось дойти и до четвертого круга, где она уступила великой Штеффи Граф.

В 2019 году аналогичное достижение установила Кори Гауфф. В четвертом круге Уимблдона-2019 она проиграла Симоне Халеп.

источник: «Советский спорт»
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