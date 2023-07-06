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Веснина прокомментировала победу Рублева над Карацевым на Уимблдоне

Андрей вышел в третий круг Уимблдона.
06 июля 2023 18:40
автор: Александр Кожевников

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Андрея Рублева над Асланом Карацевым в матче второго круга Уимблдона.

«Соотечественникам всегда непросто играть друг против друга. Андрей, конечно, был фаворитом в этом матче. Но это для него была непростая встреча. Хорошая игра, хорошая борьба. Надеюсь, что Андрей получит уверенность, которая нужна на турнирах «Большого шлема», и продолжит набирать форму от матча к матчу», - приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

В третьем круге Уимблдона Андрей Рублев сыграет против победителя матча Томас Барриос (Чили) – Давид Гоффен (Бельгия).

источник: «Спорт-Экспресс»
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