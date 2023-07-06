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Андрей Рублев поделился эмоциями после выхода в третий круг Уимблдона

Россиянин обыграл своего соотечественника Аслана Карацева.
06 июля 2023 18:45
автор: Александр Кожевников

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Асланом Карацевым в матче второго круга Уимблдона.

«Было сложно. В нашем единственном матче Аслан был сильнее, так что я немного нервничал. Я пытался показать свой максимум. Когда Аслан в настроении, он уничтожает мяч, забивает навылет с любой позиции, с ним очень сложно играть. Я старался сохранять фокус, ждал своего момента. Доволен тем, что смог перевернуть ход игры и победить», - приводит слова Рублева пресс-служба Уимблдона.

В третьем круге Уимблдона Андрей Рублев сыграет против победителя матча Томас Барриос (Чили) – Давид Гоффен (Бельгия).

источник: «Советский спорт»
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