Эстонка Контавейт завершила карьеру после поражения от Боузковой на Уимблдоне 

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт завершила профессиональную карьеру.

Отметим, что в четверг, 6 июля, бывшая 2-я ракетка мира потерпела поражение от представительницы Чехии Марии Боузковой со счетом 1:6, 2:6.

В прошлом месяце шестикратная победительница соревнований категории WTA объявила о том, что на Уимблдонском турнире-2023 она в последний раз выступит на профессиональном уровне. Сообщается, что эстонка приняла решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Контавейт принимала участие в теннисных турнирах с 2009 года. Она является победительницей одиночного турнира Orange Bowl, финалисткой юниорского турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде (США, 2012). Также на ее счету шесть титулов WTA.