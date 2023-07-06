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Эстонка Контавейт завершила карьеру после поражения от Боузковой на Уимблдоне 

Ранее 27-летняя спортсменка сообщила, что закончит выступления в теннисе после участия в британском турнире. 
06 июля 2023 18:58
автор: Глеб Шевяков

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт завершила профессиональную карьеру.

Отметим, что в четверг, 6 июля, бывшая 2-я ракетка мира потерпела поражение от представительницы Чехии Марии Боузковой со счетом 1:6, 2:6.

В прошлом месяце шестикратная победительница соревнований категории WTA объявила о том, что на Уимблдонском турнире-2023 она в последний раз выступит на профессиональном уровне. Сообщается, что эстонка приняла решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Контавейт принимала участие в теннисных турнирах с 2009 года. Она является победительницей одиночного турнира Orange Bowl, финалисткой юниорского турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде (США, 2012). Также на ее счету шесть титулов WTA.

источник: «Советский спорт»
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