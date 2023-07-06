Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд покидает Уимблдон

Подошел к концу матч второго круга Уимблдона, в котором четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд сыграл против представителя Великобритании Лиама Броэди.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0 в пользу 142-й ракетки мира.

Спортсмены провели на корте 3 часа 28 минут.

В прошедшей игре Броэди выполнил пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов. У его соперника десять подач навылет, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка.

В третьем круге Уимблдона Лиам Броэди сыграет против канадского теннисиста Дениса Шаповалова.