Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) завершился матч второго круга Уимблдона, в котором встречались российский теннисист Роман Сафиуллин и представитель Франции Корентен Муте.

Встреча завершилась победой россиянина в трех сетах - 7:5, 6:3, 7:6 (7:4).

Сафиуллин пять раз за матч подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15.

Муте пять раз сделал эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В матче третьего круга Сафиуллин встретится с победителем пары Гидо Пелья (Аргентина) - Гарол Майо (Франция).