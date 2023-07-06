Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) завершился матч второго круга Уимблдона, в котором встречались российский теннисист Роман Сафиуллин и представитель Франции Корентен Муте.
Встреча завершилась победой россиянина в трех сетах - 7:5, 6:3, 7:6 (7:4).
Сафиуллин пять раз за матч подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15.
Муте пять раз сделал эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
В матче третьего круга Сафиуллин встретится с победителем пары Гидо Пелья (Аргентина) - Гарол Майо (Франция).
источник: «Советский спорт»