Селиваненко считает, что победа Андреевой на отказе соперницы оставляет недосказанность

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал выход Мирры Андреевой в следующий круг Уимблдона.

Напомним, Андреева обыграла Барбару Крейчикову со счетом 6:3, 4:0. Крейчикова снялась с матча, уступая во втором сете.

«Мирра уже на предыдущих турнирах показала, что может играть на равных со всеми именитыми игроками. Что касается этой встречи, то победа на отказе соперницы, с одной стороны, оставляет некую недосказанность, но с другой —продвигает победителя в следующий круг и предоставляет новую возможность», - приводит слова Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Андреевой в возрасте 16 лет и 68 дней удалось стать третьей самой юной участницей квалификации, которой удалось выйти в третий круг Уимблдона.