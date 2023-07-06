Рыбакина вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Корне

В матче второго круга Уимблдона представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла француженку Ализе Корне.

Встреча продолжалась один час 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу уроженки Москвы, которая четыре раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

На счету ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка при шести попытках.

В третьем круге Рыбакина сыграет с хозяйкой соревнований - Кэти Бултер.